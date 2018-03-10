О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
США пообещали $11 млн за головы главарей трех пакистанских группировок
// фото: pandorasbox.ru
14:38, 09 Mar 2018
просмотров 180 | комментариев 0

Госдепартамент пообещал вознаграждение в размере $5 млн за информацию, которая приведет к аресту главаря пакистанской группировки "Техрик-и-талибан Пакистан" муллы Фазлуллы.

Кроме того, как отметило в распространенном в четверг заявлении американское внешнеполитическое ведомство, по $3 млн предлагается за головы главарей двух других связанных с "Техрик-и-талибан Пакистан" группировок - Абдулы Вали ("Джамаат-уль-Ахрар") и Мангала Багха ("Лашкар- и-ислам").

Мулла Фазлулла - один из самых известных и разыскиваемых главарей пакистанских талибов, передает ТАСС. "Он возглавляет террористическую организацию, которая взяла на себя ответственность за многочисленные теракты, направленные против пакистанских и американских интересов, - подчеркнул Госдепартамент. - В 2015 году он был включен в США в список террористов".

"Абдула Вали - главарь группировки "Джамаат-уль-Ахрар". Под его руководством были организованы многочисленные нападения на гражданских лиц, представителей религиозных меньшинств, военных и полицейских. Группировка ответственна за убийство двух пакистанских сотрудников американского консульства в Пешаваре в начале марта 2016 года", - говорится в заявлении.

Пакистанская "Джамаат-уль-Ахрар" примкнула к террористической группировке "Исламское государство"в сентябре 2014 года. Она была создана в августе 2014 году после раскола в "Техрик-и-талибан Пакистан".

"Мангал Багх - главарь группировки "Лашкар-и-ислам". Под его руководством "Лашкар-и-ислам" совершала нападения на конвои НАТО. Она получает доходы от наркоторговли, похищения людей и сбора "налогов" с тех, кто перевозит свои торговые грузы между Пакистаном и Афганистаном. В сентябре 2007 года правительство Пакистана предложило вознаграждение в размере примерно $60 тыс. за информацию, которая приведет к его аресту", - указывается в заявлении.

По словам Госдепартамента, каждый из этих главарей "совершил акты терроризма, угрожающие безопасности США и их граждан". "Одной из заявленных целей "Техрик-и-талибан Пакистан" является также вывод сил коалиции из Афганистана. Эта группировка тесно связана с "Аль-Каидой" и с 2008 года неоднократно угрожала организовать теракты на территории США", - заметило ведомство.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Активный, творческий день. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День вряд ли будет богат событиями. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня возможны перемены. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня вы будете душой компании. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День будет напряженным с самого утра. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
У Нэстасе обнаружен "синдром Дорина"
Валерий Реницэ,
журналист
Loading...