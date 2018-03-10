США пообещали $11 млн за головы главарей трех пакистанских группировок

Госдепартамент пообещал вознаграждение в размере $5 млн за информацию, которая приведет к аресту главаря пакистанской группировки "Техрик-и-талибан Пакистан" муллы Фазлуллы.

Кроме того, как отметило в распространенном в четверг заявлении американское внешнеполитическое ведомство, по $3 млн предлагается за головы главарей двух других связанных с "Техрик-и-талибан Пакистан" группировок - Абдулы Вали ("Джамаат-уль-Ахрар") и Мангала Багха ("Лашкар- и-ислам").

Мулла Фазлулла - один из самых известных и разыскиваемых главарей пакистанских талибов, передает ТАСС. "Он возглавляет террористическую организацию, которая взяла на себя ответственность за многочисленные теракты, направленные против пакистанских и американских интересов, - подчеркнул Госдепартамент. - В 2015 году он был включен в США в список террористов".

"Абдула Вали - главарь группировки "Джамаат-уль-Ахрар". Под его руководством были организованы многочисленные нападения на гражданских лиц, представителей религиозных меньшинств, военных и полицейских. Группировка ответственна за убийство двух пакистанских сотрудников американского консульства в Пешаваре в начале марта 2016 года", - говорится в заявлении.

Пакистанская "Джамаат-уль-Ахрар" примкнула к террористической группировке "Исламское государство"в сентябре 2014 года. Она была создана в августе 2014 году после раскола в "Техрик-и-талибан Пакистан".

"Мангал Багх - главарь группировки "Лашкар-и-ислам". Под его руководством "Лашкар-и-ислам" совершала нападения на конвои НАТО. Она получает доходы от наркоторговли, похищения людей и сбора "налогов" с тех, кто перевозит свои торговые грузы между Пакистаном и Афганистаном. В сентябре 2007 года правительство Пакистана предложило вознаграждение в размере примерно $60 тыс. за информацию, которая приведет к его аресту", - указывается в заявлении.

По словам Госдепартамента, каждый из этих главарей "совершил акты терроризма, угрожающие безопасности США и их граждан". "Одной из заявленных целей "Техрик-и-талибан Пакистан" является также вывод сил коалиции из Афганистана. Эта группировка тесно связана с "Аль-Каидой" и с 2008 года неоднократно угрожала организовать теракты на территории США", - заметило ведомство.