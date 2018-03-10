В Пхенчхане стартовала Паралимпиада-2018

Паралимпийский флаг был поднят в рамках церемонии открытия Игр-2018 на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане, а ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил соревнования открытыми.

Паралимпиада пройдет в течение 10 дней, будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта - в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках. Сноуборд дебютирует на Паралимпиаде в качестве отдельного вида спорта - четыре года назад в Сочи в горнолыжную программу входили соревнования в сноуборд-кроссе, тогда как в Пхёнчхане в этом виде будут разыграны уже 10 комплектов наград - в слаломе и борд-кроссе, передает ТАСС.

Южная Корея впервые принимает зимние Паралимпийские игры. В 1988 году в Сеуле проходила летняя Паралимпиада. Пхёнчхан смог получить право принимать Игры с третьего раза, он с разницей в три голоса проиграл право провести Игры в 2010 году Ванкуверу, в 2014 году с разницей в четыре голоса - Сочи.

Церемония открытия зимней Паралимпиады прошла на Олимпийском стадионе Пхёнчхана, который был построен специально к Играм. Паралимпийский флаг, представляющий собой белое полотнище с расположенными по центру тремя полумесяцами красного, синего и зеленого цветов, впервые был использован на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Афинах в 2004 году. Три полумесяца Agitos символизируют движение, символ был создан крупным Европейским рекламным агентством Scholz & Friends.