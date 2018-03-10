ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

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