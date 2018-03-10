Twitter планирует открыть верификацию для всех пользователей

Во время прямой трансляции в Periscope гендиректор Twitter Джек Дорси рассказал, что компания работает над общедоступной верификацией для всех пользователей. Об этом сообщило издание The Verge.

По словам Дорси, цель Twitter в том, чтобы открыть верификацию для всех. Компания хочет, чтобы пользователи смогли подтверждать больше фактов о себе, и сервису не приходилось выступать «судьями» и брать на себя ответственность.

Гендиректор Twitter не рассказал, как будет устроен процесс верификации. Ранее для верификации в Твиттере пользователям нужно было доказать высокую медийную известность и предоставить ссылки на материалы о себе с популярных сайтов, передает tjournal.ru

В других сервисах, таких как Airbnb верификация подразумевает подтверждение номера телефона и электронной почты, прикрепление страницы в Facebook и предоставление скана паспорта.

В разговоре с The Verge директор по продукту Twitter Дэвид Гаска заявил, что пользователи воспринимают галочку верификации совсем не так, как это задумали разработчики.

"Главная проблема в том, что мы используем галочку для обозначения идентификации. Но согласно исследованиям пользователи думают о ней как о знаке доверия. Считают, что за этим человеком стоит Twitter и поэтому всё, что он говорит это достоверно и великолепно. Но это не то, что мы имели в виду", - заявил директор по продукту Twitter Дэвид Гаска.

Идея нововведения Twitter состоит в том, что дав «галочку» всем пользователям разработчики хотят заставить их относиться к неверифицированным аккаунтам как к подозрительным.

Однако Дорси отметил, что подтверждение личности для Twitter также важно, как и анонимность. Он хочет, чтобы платформа была безопасным место для тех, кто хочет выражать свои мысли, не делясь своей личной информацией. Гендиректор также рассказал, что команда работает над выделением пародийных аккаунтов отдельными опознавательными знаками, чтобы никто не мог истолковать их публикации как факты.