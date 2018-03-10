В Украине смастерили 7-метровый лимузин из "Жигулей"

Братья-ромы в Хмельницкой области смастерили 7-метровый лимузин из "Жигулей".

В Шепетовке разъезжает почти семиметровая "Копейка". Братья воплотили свою давнюю мечту - сделать цыганский лимузин. 35-летний "Ваз 2101" переделали в семиметровый лимузин с панорамной крышей и кожаным салоном Он оранжевого цвета.

Как пишет УНИАН, изготавливали его мастера в автосалоне Черкасс на протяжении некольких лет.





