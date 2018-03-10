Для тех, кто устает от шоппинга: в одном из торговых центров Дубая можно прилечь поспать за 10 долларов в час

У гостей Dubai Mall скоро появится возможность вздремнуть в перерыве между посещением магазинов.

В торговом центре запускаются спальные капсулы, которые можно будет арендовать за 40 дирхамов в час ($10,9). Еще 10 дирхамов ($2,7) придется заплатить за подушку. Трехчасовой сон обойдется в 95 дирхамов ($25,8), передает УНИАН. Капсулы оснащены адаптерами и USB-портами для зарядки устройств. Однако пока неизвестно, где именно будут расположены капсулы.







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