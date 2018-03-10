Огненная вспышка и бегущие раненые: появилось новое видео взрыва в метро Лондона

В Сети появилось новое видео, на котором запечатлен момент взрыва в вагоне лондонского метро, который произошел на станции "Парсон Грин" в сентябре 2017 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала мощную огненную вспышку, после которой люди стали разбегаться в разные стороны.

Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Оказалось, что взрывное устройство в вагоне установил уроженец Ирака Ахмед Хассан. В настоящее время в Лондоне продолжается судебный процесс.

Ранее на допросах молодой человек признавался, что проходил подготовку в одном из лагерей террористов. Однако теперь он не признает вину в покушении на убийство, пишет ren.tv

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

