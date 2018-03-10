Ученые выяснили, когда рептилии научились отбрасывать хвост

Ящерицы обладали умением отбрасывать хвост уже 289 миллионов лет назад. К такому выводу пришли ученые из американского университета в Торонто в результате изучения образцов позвоночников рептилий капторинид. О результатах исследования пишет Scientific Reports.

У современных ящериц процесс отбрасывания хвоста происходит по двум сценариям: при преднамеренном разрывании связи между позвонками или в результате образования бреши на месте "трещины", созданной в структуре хвоста в процессе эволюции. Долгое время лишь оставалось неизвестным, когда именно рептилии приобрели такую способность, пишет ren.tv

В результате ученые выявили трещины в позвонках, позволяющие отбрасывать хвост, у древних рептилий, живших 289 миллионов лет назад. При этом отмечается, что с легкостью расставаться с хвостом могли молодые представители капторинид. У более взрослых представителей вида трещины в позвонках зарастали.