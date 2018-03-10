Видео чудесного спасения черепахи, оказавшейся под ногами стада слонов

В Сети опубликовано видео с тем, как черепаха чудом выжила, оказавшись на том месте, где проходило стадо слонов.

На этих кадрах можно увидеть, как она спряталась в панцирь, пока взрослые слоны вместе со слонятами перешагивали через нее, чудом не наступив. Когда все они ушли, черепаха наконец вылезла из панциря и с неожиданной скоростью покинула место происшествия, пишет ren.tv

По данным РИА "Новости", необычный ролик был снят в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Он быстро набрал популярность в Интернете.

"У этой черепахи вся жизнь пронеслась перед глазами, и, скорее всего, довольно медленно", — пошутил один из пользователей.