Вышедшая из-под контроля токсичная космическая станция рухнет на Землю уже через три недели

Контроль над космической станцией "Тяньгун-1" был потерян Китаем еще в 2016 году. В период с 19 марта по 24 апреля этот объект с токсичным топливом на борту упадет на Землю.

Это произойдет через 21 день, в период примерно с 24 марта по 19 апреля, сообщается в заявлении американской Aerospace Corporation.

Как подчеркнули специалисты корпорации, модуль станции весом 8,5 тонны, по всей вероятности, не сгорит при прохождении через плотные слои атмосферы и обломки рухнут на землю в радиусе нескольких сотен километров. В настоящее время эксперты не могут определить, где именно обломки космической станции соприкоснутся с Землей, но предполагают, что это может быть США, центр Европы, Ближний Восток или север Китая, пишет ren.tv

Эксперты предупреждают, что на борту станции находится запас крайне токсичного топлива. Но вероятность пострадать от обломка специалисты называют низкой и сравнивают это с "выигрышем в лотерею".

Китайская космическая станция "Тяньгун-1" была запущена в 2011 году. Запуск позиционировался как символ превращения Китая в космическую сверхдержаву. Но уже в 2016 году Китай признал, что станция вышла из-под контроля и осуществить контролируемую посадку невозможно.