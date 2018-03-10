СМИ: В США наблюдается кризис мужского пола

По данным телеканала Fox News, представители сильной половины человечества в Америке начали во всем уступать прекрасному полу и даже претерпевают физиологические изменения – упадок тестостерона.

Также журналисты обратили внимание и на то, что в США наблюдается высокий уровень самоубийств среди мужчин. Юноши демонстрируют низкие результаты в учебе, увлекаются видеоиграми, спиртным, наркотиками, а также нарушают закон и в последнее время устраивают массовые расстрелы.

Помимо этого, было установлено, что в отличие от женщин американские мужчины живут в среднем на пять лет меньше.

Уточняется, что более 90 процентов заключенных – мужчины.

Как пишет ren.tv, больше всего журналистов напугали физиологические изменения мужчин. Так, было установлено, что количество сперматозоидов в эякуляте резко сократилось и стало почти на 60 процентов ниже, чем в 70-е годы, и ученые не понимают почему. Уровень тестостерона у мужчин также резко упал: так, у 40-летнего мужчины в 2017 году уровень тестостерона ниже на 30 процентов, чем был у среднестатистического 40-летнего мужчины в 1987-м.