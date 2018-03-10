Жительнице Чехии прислали картофель вместо смартфона

Жительница чешского города Злин обнаружила в почтовой посылке несколько картофелин вместо купленного смартфона за 21 тыс. крон. Не желая становиться обладательницей самого дорогого картофеля в стране, женщина обратилась в полицию и добилась справедливости.

История началась, когда 31-летняя чешка откликнулась на интернет-объявление по продаже новой модели люксового смартфона. Для совершения сделки продавец предложил встретиться лично в городе Ческе-Будеёвице либо отправить телефон по почте наложенным платежом. В виду отсутствия времени, женщина выбрала второй вариант.

«В среду почтальон привез посылку покупательнице на дом. Она расплатилась, но из-за сомнений попросила сотрудника почты поприсутствовать при вскрытии посылки. Внутри коробки лежали завернутые в газету клубни картофеля. Женщина сразу обратилась в полицию, и по требованию следователей почтовое отделение заблокировало перевод денег продавцу. Заведено уголовное дело по статье мошенничество. Преступнику в случае поимки грозит до двух лет лишения свободы», - цитирует представителя полиции vinegret.cz.