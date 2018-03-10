В Англии футболист получил красную карточку из-за фамилии

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Санчез Уотт (Sanchez Watt), ныне выступающий за клуб шестого английского дивизиона «Хемел Хемпстед Таун», стал героем курьезного инцидента. Игрок получил прямую красную карточку из-за своей фамилии.

Во время матча с «Ист Тарроком» он отбросил мяч, который собирался ввести в игру соперник, за что получил желтую карточку. На форме игроков были написаны только номера, и арбитр спросил у нарушителя его фамилию.

Тот ответил, но поскольку фамилия Уотт созвучна с английским словом What («Что?»), рефери решил, что полузащитник над ним издевается. Арбитр переспросил, а когда вновь услышал «Что? Что?» без промедлений удалил футболиста за неспортивное поведение, передает vinegret.cz.

В ситуации помог разобраться одноклубник пострадавшего Джордан Паркс. Он объяснил судье, что на самом деле тот просто называл свою фамилию, и красную карточку отменили. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Хемела», один из голов забил Уотт.