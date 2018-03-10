Ученые получили новую информацию о Юпитере

Много нового узнали ученые о внутреннем строении Юпитера, благодаря данным, переданным аппаратом Juno. Об этом сообщается на сайте NASA.

В частности, специалисты узнали, что потоки в атмосфере планеты проникают в нее на глубину до 3 тысяч километров. Это гораздо глубже, чем предполагалось ранее. В слое такой толщины заключен примерно один процент массы Юпитера. При этом атмосфера Земли составляет всего примерно одну миллионную долю всей ее массы, пишет ren.tv

Также ученые установили, что под этим слоем происходит вращение Юпитера - почти как у объекта с твердым телом.

Также аппарат представил информацию о том, что центральные циклоны на севере и юге планеты окружены несколькими циклонами меньшего диаметра, которые не сливаются друг с другом.