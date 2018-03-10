На Женевском автосалоне представили серийный летающий автомобиль

Серийную версию летающего автомобиля Liberty представила на Женевском автосалоне компания PAL-V. Модель под названием Pioneer Edition стоит 499 тысяч евро и уже доступна для заказа. Об этом сообщает Daily Mail.

Проводить демонстрационные полеты в рамках салона производители автомобиля не стали, однако было заявлено, что после закрытия шоe машину отправят получать сертификаты, необходимые для всех наземных и воздушных видов транспорта, причем как Европы, так и США.

Как пишет ren.tv, создатели обещают в скором времени выпустить более простую версию автомобиля Sport edition. Она будет стоить практически в два раза дешевле — всего 299 тысяч евро.

Летающий автомобиль может подняться на высоту до 3500 метров, для взлета ему требуется площадка размером 200 на 200 метров. В воздухе машина способна развивать скорость до 180 километров в час, на земле — до 160 километров в час. При полностью заправленном баке автомобиль преодолевает расстояние до 500 километров.