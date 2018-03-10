Серийную версию летающего автомобиля Liberty представила на Женевском автосалоне компания PAL-V. Модель под названием Pioneer Edition стоит 499 тысяч евро и уже доступна для заказа. Об этом сообщает Daily Mail.
Проводить демонстрационные полеты в рамках салона производители автомобиля не стали, однако было заявлено, что после закрытия шоe машину отправят получать сертификаты, необходимые для всех наземных и воздушных видов транспорта, причем как Европы, так и США.
Как пишет ren.tv, создатели обещают в скором времени выпустить более простую версию автомобиля Sport edition. Она будет стоить практически в два раза дешевле — всего 299 тысяч евро.
Летающий автомобиль может подняться на высоту до 3500 метров, для взлета ему требуется площадка размером 200 на 200 метров. В воздухе машина способна развивать скорость до 180 километров в час, на земле — до 160 километров в час. При полностью заправленном баке автомобиль преодолевает расстояние до 500 километров.
Комментарии
- NASA протестировала робота, который отправится на Марс
- Исследование: ложь в социальных сетях распространяется в семь раз быстрее правды
- Twitter планирует открыть верификацию для всех пользователей
- В Сети полностью рассекретили флагман Huawei
- Сервис сканирования фото появился на всех Android-смартфонах
- СМИ узнали о планируемых изменениях в дизайне новых iPhone
- Sony и Nikon создадут единую платформу для смарт-камер
- Утечка: у нового смартфона Huawei будет тройная камера
- "Умная" колонка Amazon пугает пользователей "дьявольским" смехом. ВИДЕО
- Audi создает летающее такси
- Молдову накрыл густой туман
- На том же месте: вслед за туристом в полынью на Неве в Питере провалилась девочка
- Западные Балканы затопило, уровень воды будет расти
- Масштабное ДТП в США: около 60 машин столкнулись из-за снегопада
- В Киеве сгорели четыре автобуса
- "Африканская Кардашьян" с 1,5-метровой попой: На улице все хотят меня отселфить
- Огненная вспышка и бегущие раненые: появилось новое видео взрыва в метро Лондона
- Я тебя задушу, скотина: В Одесской области репетитор жестоко издевалась над детьми. ВИДЕО(18+)
- В Киеве сильно избили депутата Верховной Рады
- Вышедшая из-под контроля токсичная космическая станция рухнет на Землю уже через три недели
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Активный, творческий день. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День вряд ли будет богат событиями. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вы будете душой компании. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист