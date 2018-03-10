Чиновник таможенного управления Чехии пытался продать важную информацию

Генеральная инспекция сил безопасности Чехии (GIBS) предъявила официальные обвинения в коррупции многолетнему сотруднику Главного таможенного управления республики. Об этом сообщает портал Novinky.

Мужчина 15 лет работал в налоговом отделении ведомства. Как установило следствие, он пытался продать одной из крупных табачных компаний пока еще непубличную информацию о готовящемся повышении минимальных цен на сигареты и табачную продукцию. Эти сведения дали бы производителю фору перед конкурентами, передает vinegret.cz.

Однако руководство компании не захотело выкупать данную информацию. Сколько именно денег просил чиновник не уточняется. За злоупотребление служебным положением и Взяточничество чиновнику грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. До конца судебного разбирательства мужчина будет находиться на свободе.

«Все это очень серьезно. Я не припомню ни одного случая, чтобы кто-то из Главного таможенного управления пытался торговать стратегической информацией», - заявил газете Právo представитель инспекции Иво Митачек.