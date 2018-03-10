В Киеве сильно избили депутата Верховной Рады

В Киеве во время акции протеста против застройки парка жестоко избили внефракционного депутата Верховной Рады Юрия Левченко, передает РИА "Новости".

Подробности инцидента, произошедшего на Половецкой улице, описал на своей странице в Facebook депутат Киевского совета Святослав Кунтяк. По его словам, он и Левченко вместе с местными жителями защищали их имущество, чтобы не допустить незаконную застройку. Как написал Кунтяк, депутата Рады избили "наемники" мэра Киева Виталия Кличко, которые также несколько раз прыснули ему в глаза из баллончика. После потасовки Левченко увезли в больницу.

Как сообщили в полиции Киева, инцидент произошел во время демонтажа незаконных гаражей, а Левченко и Кунтяк сами инициировали драку, попытавшись бросить бутылку с зажигательной смесью. Полицейские прекратили потасовку, а депутаты, как отмечается в сообщении, не обратились в полицию с заявлением.

Позднее стало известно, что правоохранительные органы изъяли на месте происшествия упомянутую бутылку с зажигательной смесью. В рамках расследования обстоятельств инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве, передает newsru.com.