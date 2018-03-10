Я тебя задушу, скотина: В Одесской области репетитор жестоко издевалась над детьми. ВИДЕО(18+)

Полиция Одесской области начала уголовное производство по факту избиения детей женщиной-репетитором.

Об издевательствах над учениками стало известно благодаря видео, которое было опубликовано в Сети.

"На нем зафиксирована пожилая женщина-репетитора, который во время занятий бьет и обзывает учеников. В ходе проверки информации выяснилось, что событие имело место в 2016 году на территории Беляевского района", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что личность женщины уже установлена , пишет nv.ua

"Согласно закону, подобные действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до одного года", - добавили в полиции.