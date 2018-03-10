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Камеры запечатлели момент крушения легкомоторного самолета в США
// фото: ALTERNANCIA DIGITAL
16:36, 09 Mar 2018
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Частный самолет Piper PA-31P разбился в аэропорту города Ларедо, расположенного в штате Техас. Инцидент, произошедший утром в минувший четверг, 8 марта, попал на видео.

По информации СМИ, практически сразу после взлета пилот сообщил диспетчеру о неисправности – по словам летчика, из двигателя его самолета шел дым.

Piper попытался вернуться на аэродром вылета, однако по неустановленной пока причине, врезался в землю в непосредственной близости от зданий, примыкающих к территории аэропорта, после чего взорвался, пишет vesti.ru

Два человека, находившиеся на борту разбившегося самолета, погибли.




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