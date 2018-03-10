Ефремов сорвал спектакль и обматерил зрителей в Самаре

Актер театра «Современник» Михаил Ефремов сорвал спектакль «Не становись чужим» Самарского театра оперы и балета.

Об этом зрители пишут в социальных сетях.

Сначала спектакль был задержан на полчаса.

По словам зрителей, Ефремов, который исполнял главную роль, был «абсолютно пьян», произносил «несвязный текст» и шатался, пишет gazeta.ru

Так как реплики Ефремова было практически не слышно, один из зрителей попросил актера говорить громче. После этого артист рассердился и стал демонстрировать неуважение к залу, делая замечания публике и употребляя по отношению к присутствующим нецензурную лексику.