Новый самолёт для президента США обойдётся в 4 млрд долларов

В ближайшие несколько лет в США появится новый президентский самолёт — Белый дом утвердил проект компании Boeing, согласно которому за постройку борта номер один придётся заплатить почти $4 млрд, сообщает Defense News.

В работе над проектом принимал активное участие президент США Дональд Трамп — благодаря его участию удалось не просто заказать новый президентский самолёт, но и сбить цену на спецверсию Boeing 747 почти на $1,5 млрд. Первоначальная стоимость двух уникальных самолётов составила без малого $5 млрд. Два борта, созданные в рамках проекта Air Force One, будут поставлены заказчику не ранее 2024 года, пишет life.ru

Самолёты, на которых президент США летает в данный момент, считаются "возрастными" — каждая машина эксплуатируется не менее 30 лет. Высокая стоимость президентского самолета Boeing 747 обусловлена сотнями систем защиты и связи, а также средствами защиты, способными обеспечить функционирование борта даже в случае начала ядерной войны.