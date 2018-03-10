"Африканская Кардашьян" с 1,5-метровой попой: На улице все хотят меня отселфить

Модель Эудокси Яо из Абиджана, Кот-д'Ивуар, обладает формами, которым позавидует даже Ким Кардашьян, — обхват её бёдер составляет полтора метра. При этом девушка утверждает, что никогда не делала пластических операций и вся её красота — от природы.

Эудокси Яо отказывается называть свой возраст, но с гордостью озвучивает обхват бёдер — целых сто пятьдесят сантиметров. Модель утверждает, что, в отличие от её кумира Ким Кардашьян, она никогда не ложилась под нож хирурга.

"У меня никогда не было пластической хирургии. Никогда, никогда, никогда в жизни. Я всегда была такой", Эудокси Яо.

Девушка рассказывает, что каждым своим выходом на улицу производит фурор: люди останавливаются, чтобы получше её рассмотреть. Модель уверена, что все они мечтают о селфи с ней. Свой внешний вид Эудокси описывает как "ультрасексуальный". Интересно, что "африканская Кардашьян" не знает своего размера одежды и предпочитает втискиваться в максимально обтягивающие джинсы и топики. Если же купленная одежда кажется ей слишком скромной, она самостоятельно дорабатывает её с помощью ножниц. "Люди с такой фигурой, как у меня, редко носят облегающую одежду. Они предпочитают носить одежду, которая скрывает их формы. Я этого не делаю, мне нравится демонстрировать фигуру, и это может шокировать людей", Эудокси Яо. Эудокси регулярно выкладывает в Сеть свои новые фотографии, и они собирают самые разнообразные комментарии — от восторженных до крайне негативных. Девушка признаётся, что раньше переживала из-за неприятных откликов, а потом просто перестала обращать на них внимание. В конце концов, на страницу модели в "Фейсбуке" подписано больше полумиллиона человек, а значит, многим пользователям действительно нравится её необычное тело, передает Лайф. "Я не нравлюсь множеству людей. Но есть и другие, те, кто мечтает встретиться со мной. И когда они видят меня, то не могут скрыть радость. Я привлекаю людей", Эудокси Яо.





