В Бельцах за зиму ям на дорогах стало в два раза больше

Каждая поездка по городу - испытание. Бельцкие водители говорят, что за зиму ям на дорогах стало так много, что стоит объехать одну, угодишь в другую. Рытвины появляются сразу за указателем въезда в город.

Ремонт центральной улицы в Бельцах затеяли в начале декабря. В канун Нового года работу остановили из-за непогоды. Около километра дороги возле автовокзала до сих пор - без верхнего слоя. Исполняющий обязанности бельцкого мэра Николай Григоришин на телефонные звонки не ответил.







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