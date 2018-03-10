NASA протестировала робота, который отправится на Марс

Сотрудники космического агентства NASA в Лаборатории реактивного движения протестировали нового робота, которому дали название InSight (Интуиция), вскоре от отправится на Марс. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.

Необычная особенность этой машины в том, что, в отличие от предыдущих роверов, которые исследовали поверхность Марса на колесах, она останется на месте приземления. Этот механический агрегат похож на небольшой кран, способный поднимать и переносить различные объекты - именно этим InSight и будет заниматься на Красной планете. Это первый аппарат, который изучит глубинные слои марсианской почвы, поэтому вместо колес у него крепкий каркас, позволяющий ему устоять практически на любой поверхности.

Как пишет korrespondent.net, для проведения испытаний ученые оборудовали специальную лабораторию, которая имитирует марсианские условия, включая почву и свет. Огни, расставленные по всей лаборатории, калибруют камеры робота, чтобы те впоследствии адаптировались к солнечному свету, который попадает в атмосферу Марса.

Поскольку InSight не сможет передвигаться после приземления, инженеры отрабатывают различные сценарии посадки. Рабочее пространство постоянно меняется, имитируя возвышения и впадины с наклоном 15 градусов. В таких условиях аппарат тестирует три инструмента: гиперчувствительный сейсмометр, экран, который его защищает, и датчик теплового потока. Полное название всей установки - Научный Эксперимент по Структуре Недр (SEIS).