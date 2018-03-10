В Киеве сгорели четыре автобуса

Сегодня утром произошел пожар в ангаре автотранспортного предприятия № 2737 на ул. Стеценко, 20 А в Киеве. В результате пожара сгорели четыре автобуса, еще 30 автобусов спасли от огня.

"По прибытии на место вызова было установлено, что произошло загорание в ангаре размером 250х150 м, в автобусе PAZ с распространением огня на рядом расположенные автобусы. В 9:08 пожар локализован, а в 9:32 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба.

Как сообщает korrespondent.net, на ликвидации пожара работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Киевского гарнизона.