Молдову накрыл густой туман

В ночь с 9 на 10 марта в Молдове ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 100 метров. Экстренные службы прогнозируют ухудшение видимости на дорогах, затруднение движения транспорта, а также увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Обращаем внимание водителей, что в таких метеорологических условиях расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать.

Автоинспекторы просят также не забывать про пешеходов, напоминая, что при приближении к переходам необходимо притормозить и помнить, что на дороге могут появиться люди, а тормозной путь на влажной от тумана дороге увеличивается в несколько раз.