Илон Маск показал проект подземного электробуса

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео с концептом электробуса для тоннелей под городами, которые создает его компания The Boring Company.

"Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус", — написал Маск в ответах на твиты.

Приоритетом для The Boring Company станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили. Маск также объяснил, что его компания планирует создать большое количество очень маленьких станций, разбросанных по всему городу, передает korrespondent.net

Ранее власти столицы США разрешили компании The Boring Company Илона Маска бурить тоннель под Вашингтоном. Предполагается, что под Вашингтоном построят станцию для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop. О деталях проекта пока не сообщается.