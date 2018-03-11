Экипаж SMURD доставит гражданку Молдовы на родину из Италии

Гражданку Молдовы, попавшую в больницу в Италии, на родину доставит экипаж SMURD.

Пациентка находится в городе Брешиа, за ней уже отправили реанимобиль. Женщине 59 лет. За помощью к спасателям обратились ее родственники.

За три года спасатели провели 12 подобных операций. По возвращении пациенты продолжают лечение в молдавских больницах.