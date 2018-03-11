Приют для бездомных собак начал работу в Каушанах

В Каушанах открыли приют для бездомных собак. В местной мэрии посчитали, что его содержание обойдется в 145 тысяч леев в год. Это расходы на аренду земли, транспорт и зарплату рабочих.

Ежедневно в городе отлавливают по четыре-пять бродячих псов. Приют, рассчитанный на 150 животных, уже заполнен наполовину. Работают в приюте пока только два человека. Их зарплата - три с половиной тысячи леев.



"Это нужно для общества, это вопрос безопасности детей. Собаки, конечно, лают на нас, убегают. С ними нужно быть внимательными", - рассказал работник приюта для собак.



Животных в приюте регулярно осматривает ветеринар-волонтер. Кормят собак, что называется, всем городом. Местные власти договорились с детскими садами и частными предпринимателями.



"Из детских садов привозим остатки еды. Если не хватает - варим комбикорм, кашу. Еще привозим кости из магазинов, предприниматели нам помогают", - отметил директор приюта для собак Виталий Лешан.

В мэрии говорят, это только начало. В городе хотят построить большой приют, рассчитанный на несколько районов.



"Нужно построить современный региональный приют. У нас есть предварительная договоренность с посольством Великобритании, они готовы помочь нам с покупкой лекарств для стерилизации животных", - сказал мэр Каушан Григорий Репещук.



