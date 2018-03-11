В НАТО присвоили Украине статус страны - аспиранта

Североатлантический альянс признает стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации, сообщает официальный сайт альянса в разделе, посвященном расширению НАТО.

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", - говорится в сообщении.



Также на этой странице содержится объяснение о статусе "страны-аспиранта" (Aspirant country), под который отныне подпадает Украина. "Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам", - говорится в пояснении.

До сих пор в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к приобретению членства в НАТО. До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству", отмечает korrespondent.net

Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него "задним числом" добавили блок о решении Верховной рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.