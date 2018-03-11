Захват заложников в Калифорнии обернулся трагедией

Трагедией обернулся захват заложников в Калифорнии. Выстрелы раздались накануне в крупнейшем в США доме ветеранов. По свидетельствам очевидцев, неподалеку от учреждения видели мужчину в бронежилете, в руках у которого была винтовка. После появилась информация о захвате людей.

По данным американского телеканала KTVU, ссылающегося на знакомые с ситуацией источники, трое заложников погибли, все они были женщинами. Захвативший их вооруженный мужчина также мертв.

Как выяснилось, злоумышленник принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами, но две недели назад был исключен из нее.

В социальном учреждении, расположенном в калифорнийском городе Йонтвилл, проживают ветераны Второй мировой войны, войн в Корее и Вьетнаме, участники операции "Буря в пустыне" и других военных конфликтов с участием Соединенных Штатов, отмечает Вести.ру.