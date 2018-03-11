Уголовный суд Гизы приговорил десять граждан Египта к смертной казни, еще пятеро получили пожизненные сроки заключения, сообщило египетское агентство МЕНА.
По данным следствия, речь идет о членах запрещенной в стране организации "Братьев-мусульман", которые организовали вооруженное сопротивление после отстранения исламиста от власти экс-президента страны Мухмаеда Мурси в июне 2013 года.
В частности, подсудимые создали террористическую ячейку, в задачу которой входила охрана массовых акций, которые проводили исламисты в провинции Гиза. "Они совершали нападения на патрули и укрепленные пункты армии и полиции, закладывали взрывные устройства, планировали убийства главы уголовного розыска района Имбаба, других офицеров и сотрудников полиции, вели за ними слежку", — говорится в сообщении.
Из десяти приговоренных к смертной казни — двое осуждены заочно, передает РИА Новости.
Комментарии
- Захват заложников в Калифорнии обернулся трагедией
- В НАТО присвоили Украине статус страны - аспиранта
- В США проведут первый за 27 лет военный парад
- Масштабное ДТП в США: около 60 машин столкнулись из-за снегопада
- Биткоин упал ниже девяти тысяч долларов
- Прибалтика не хочет вводить санкции против Польши
- Новый самолёт для президента США обойдётся в 4 млрд долларов
- Камеры запечатлели момент крушения легкомоторного самолета в США
- СМИ: В США наблюдается кризис мужского пола
- Верховный суд Индии легализовал пассивную эвтаназию
- Пламя из-под земли: авария в городской сети обесточила часть Амстердама. ВИДЕО
- В Бразилии злоумышленники разбили угнанный вертолет. ВИДЕО
- В Китае прошли испытания скоростного поезда "Фусин"
- Суд в Египте приговорил к смертной казни 10 человек
- Захват заложников в Калифорнии обернулся трагедией
- В Китае прошли испытания скоростного поезда "Фусин"
- В США проведут первый за 27 лет военный парад
- Пламя из-под земли: авария в городской сети обесточила часть Амстердама. ВИДЕО
- Захват заложников в Калифорнии обернулся трагедией
- В Бразилии злоумышленники разбили угнанный вертолет. ВИДЕО
- 8 марта Майя Санду приняла участие в марше защитников лесбиянок
- Российский Ан-26 в Сирии был сбит из пулемета
- Размер пенсии по старости увеличится
- Подробности о страшной находке под Хабаровском: обнаружено около 26 пар отрубленных рук
- "Африканская Кардашьян" с 1,5-метровой попой: На улице все хотят меня отселфить
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не следует заниматься разработкой новых проектов. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист