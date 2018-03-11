Александр Тэнасе подает в отставку: Я не для того стал министром, чтобы стать мишенью в избирательной кампании

Министр юстиции Александр Тэнасе заявил сегодня, что подаст в отставку после того как стал мишенью компании по очернительству. Тэнасе написал, что он не для того стал министром, чтобы стать целью нападок с электоральной оттенком.

”Это в духе европейских ценностей, чтоб любая публичность должность основывалась, в первую очередь, на общественной доверии. Тогда, когда доверие подвергается сомнению, даже по неуместным поводам, любая инициатива, которой бы хорошей она не была, не приведет к нужному результату. В этом контексте я пришел к выводу, что лучшим решением в данной ситуации – подать в отставку в ближайшие дни, с поста министра юстиции, завершив таким образом публичную карьеру, - написал Александр Тэнасе. Министр поблагодарил премьера Павла Филипа за доверие и совместную работу на благо граждан Молдовы. Александр Тэнасе был назначен министром 10 января.

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