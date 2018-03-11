В Подмосковье стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину

Собаки напали на мужчину и женщину под Истрой, от их укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована, по данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"Следственный отдел по городу Истре ГСУ СК России по Московской области проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак. <…> Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина. Предположительно, те же собаки причинили ей укушенные раны. Вероятнее всего, на местных жителей напала стая бродячих собак", — говорится в сообщении.

Как отмечается, тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак, было обнаружено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района.