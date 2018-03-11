ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Сегодня днем сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но те оказали вооруженное сопротивление. Завязался бой, во время которого злоумышленники получили ранения, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия силовики обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила, передает РИА Новости.

Управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело о подготовке террористического акта. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.