Китайский парламент разрешил Си Цзиньпину править пожизненно

Последняя формальность на пути к пожизненному правлению Си Цзиньпина снята: китайский парламент согласился убрать из конституции ограничение на число президентских сроков.

Почти три тысячи членов Всекитайского собрания народных представителей поддержали это решение. Против выступили двое. Трое воздержались, передает ВВС.

Одновременно церемониальный орган власти, закрепляющий решения правящей Компартии, согласился включить в конституцию "Мысли Си Цзиньпина", поставив его на один уровень с основателем партии Мао Цзэдуном.

Правило ограничивать китайских правителей двумя пятилетними сроками было закреплено в конституции в 1990-е годы при Дэн Сяопине, который стремился избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао.

Второй срок Си истекает в 2023 году. Вопреки традиции, на октябрьском съезде партии Си не назвал преемника, в чем многие увидели желание оставаться у власти пожизненно.