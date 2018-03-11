Ученые обеспокоены самой теплой зимой в истории Арктики

Эта зима стала для Арктики самой теплой за всю ее историю. Степень замерзания воды достигла рекордного минимума, оставив открытыми большие водные участки, которые обычно затягивались толстым слоем льда. Американские ученые называют происходящее частью порочного цикла, который вызван глобальным потеплением и, вероятно, стал причиной сильных ледяных штормов в Европе и на северо-востоке США.

Директор Национального центра данных по исследованию снега и льда в Боулдере (штат Колорадо) Марк Серрез изучает Арктику с 1982 года и называет происходящее безумием. Ближайшая к Северному полюсу наземная метеостанция зафиксировала, что в феврале плюсовая температура держалась около 60 часов. До этого года ученые наблюдали, что февральская температура в этих местах поднималась выше нуля только дважды и на очень короткое время.

Зимой морской лед сохраняет тепло воды, играя роль «крышки». Но чем меньше льда, тем больше тепла выходит в воздух, и это препятствует образованию нового льда. Эксперты называют этот процесс порочным кругом, из которого очень сложно вырваться. По данным климатолога Брайана Бретшнайдера из Аляскинского университета в Фэрбенксе, пятнадцать из трех десятков различных метеорологических станций в Арктике зафиксировали этой зимой температуру на 5,6 градусов по Цельсию выше нормы.

Метеорологи считают, что аномально высокая температура стала причиной недавних сильных метелей и штормов в Европе, а основная причина глобального потепления — выбросы газов от сжигания угля, нефти и бензина, передает naukatv.ru.