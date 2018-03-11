В украинском селе в пожаре сгорели 17 авто

В масштабном пожаре в одном из сел Николаевской области Украины в субботу, 10 марта, во время пожара сгорели 17 автомобилей.

По данным спасателей, машины находились в ангаре.

"10 марта в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы ОАО Павлоградуголь возник пожар. В 01:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 кв. м (огнем уничтожено девять автобусов и восемь автомобилей)", - отмечается в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 7 единиц техники и 33 человек личного состава, передает korrespondent.net.