Победитель Евровидения Александр Рыбак вновь представит Норвегию на конкурсе. ВИДЕО

Певец и композитор Александр Рыбак одержал победу в финале национального отборочного тура с песней That's How You Write A Song и представит Норвегию на конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне. Конкурс состоялся в субботу вечером и транслировался норвежской NRK.

Рыбак уже представлял Норвегию на Евровидении в 2009 году, которое прошло в Москве. Певец одержал тогда победу со своей песней "Сказка". И накануне сразу же после завершения отбора журналист NRK спросила артиста, сможет ли он повторить успех в Лиссабоне.

"Я знаю, что будет сложно. Шанс, что артист может победить за свою страну дважды, маленький. Это смог сделать только Джонни Логан (ирландский певец. — Прим. ред.), у него день рождения в тот же день, что и у меня. Я постараюсь, чтобы Норвегия гордилась мною", — ответил Рыбак.

Александр родился 13 мая 1986 года в Белоруссии. Вырос в Норвегии, куда он переехал вместе с родителями, когда ему было пять лет, напоминает РИА Новости.

Международный конкурс Евровидения этого года пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.