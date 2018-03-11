В ЕС пригрозили ответными мерами на пошлины США

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер заявила в интервью изданию Bild, что Брюссель не намерен бездействовать после введения Вашингтоном новых ввозных пошлин, и пригрозила ответными мерами в отношении США.

"Прежде всего, нам нужен диалог с США. Но если новые пошлины действительно затронут Европу, мы предпримем контрмеры. Мы десятилетиями строили глобальную торговую систему. Европейское процветание и миллионы рабочих мест зависят от нее. Европа не будет бездеятельно наблюдать, если кто-нибудь в одностороннем порядке будет ставить свободную мировую торговлю в опасность", − подчеркнула Вестагер.

Комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США смогут легко выиграть торговую войну с Европой, еврокомиссар отметила, что "это может быть его предположением", передает korrespondent.net.

Ранее сообщалось, что в ответ на решение Трампа, в Евросоюзе планировали установить пошлины на такие американские товары, как мотоциклы, джинсы и бурбон.

8 марта Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий − в 10%. Они вступят в силу через 15 дней.