РАК (22 июня - 23 июля)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.

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