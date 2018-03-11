Более миллиона леев на проекты диаспоры: срок подачи документов - 15 марта

Граждане Молдовы, проживающие заграницей, смогут реализовать на родине краткосрочные проекты в социальной, экономической и юридической областях. Финансирование они получат в рамках программы грантов, которую инициировало Бюро по связям с диаспорой. В этом году её бюджет более миллиона леев.

Программа работает в Молдове с 2016 года. За это время реализовали почти 70 проектов. В этом году документы принимают до 15 марта.



"Мы призываем их возвращаться на короткие сроки, мотивируем их делать это чаще. Участники программы возвращаются с другими идеями, с другими программами, в том числе с грантами от других доноров", - заявила глава Бюро по связям с диаспорой Ольга Копту.



В 2018 году три гранта по 94 тысячи леев предназначены для ассоциаций диаспоры, ещё пять грантов - получат на реализацию проектов женщины из диаспоры. А десять грантов по 38 тысяч леев предусмотрены для проектов по обмену опытом членов диаспоры. Подробности можно узнать на сайте Бюро по связям с диаспорой.