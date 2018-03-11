Зритель заснял момент скандала на спектакле с Михаилом Ефремовым. ВИДЕО

Опубликована видеозапись инцидента с участием актера Михаила Ефремова, случившегося на спектакле в Самаре. Ролик разместил местный портал "Волга Ньюс".

На видео Ефремов вступает в полемику со зрителями и ругается матом со сцены. "Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию", — сказал раздосадованный поведением одного из зрителей актер.

Ранее некоторые пользователи соцсетей рассказали, что начало спектакля "Не становись чужим" в Самаре задержали из-за опоздания Ефремова. В конце концов актер появился на сцене, но пьяным, как утверждают очевидцы: он путал слова и нецензурно выражался в адрес зрителей.

В Министерстве культуры Самарской области поведение Ефремова сочли "безобразным", передает РИА Новости. Руководство "Современника" выясняет обстоятельства происшедшего.