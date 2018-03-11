История дворняги из небольшого бразильского города Нову-Оризонти (штат Сан-Паулу), которая после гибели своего хозяина ждала его у дверей местной больницы, получила продолжение. Как сообщил в субботу телеканал Globo, в ближайшие дни у животного появится новый дом.
Собаку решила забрать к себе одна из сотрудниц медицинского учреждения. 30-летняя Летисия Фатима Науас Ботолучи назвала своего будущего питомца Кампеау (в переводе с португальского "Чемпион" - прим.), так как прежней клички животного никто не знал.
"Он привлекал мое внимание с тех пор, как оказался у дверей больницы. Мне кажется, кличка Кампеау отражает суть этой истории. Он продемонстрировал свое постоянство, оставаясь у дверей все это время, а теперь наступила счастливая развязка. Мне кажется, он настоящий чемпион", - сказала новая хозяйка дворняги.
В свой будущий дом пес отправится только через несколько дней: сейчас он находится в ветеринарной клинике под наблюдением врачей, так как ему были сделаны необходимые прививки. Причем владельцы этого учреждения, знакомые с историей Кампеау, не стали брать деньги за процедуры в знак уважения преданности животного, передает ТАСС.
Сотрудники больницы пожалели дворнягу и начали подкармливать ее. Одна из местных жительниц под впечатлением от происшедшего попыталась забрать животное в приют, чтобы подыскать ему новую семью. Однако собака сбежала из этого заведения и вновь оказалась у дверей больницы. В последние дни бразильские репортеры пристально следили за судьбой верного пса.
Комментарии
- В украинском селе в пожаре сгорели 17 авто
- В Подмосковье стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину
- Пламя из-под земли: авария в городской сети обесточила часть Амстердама. ВИДЕО
- В Бразилии злоумышленники разбили угнанный вертолет. ВИДЕО
- "Самый презираемый бизнесмен" в США получил семь лет тюрьмы
- В Амстердаме открыли первый в мире супермаркет с отделом без пластика
- Дерзкий побег подсудимых в Таиланде попал на видео
- Я тебя задушу, скотина: В Одесской области репетитор жестоко издевалась над детьми. ВИДЕО(18+)
- В Киеве сильно избили депутата Верховной Рады
- В ООН призвали президента Филиппин пройти психиатрическую экспертизу
- В Бразилии нашли новый дом псу, который несколько месяцев ждал умершего хозяина у больницы
- Зритель заснял момент скандала на спектакле с Михаилом Ефремовым. ВИДЕО
- Более миллиона леев на проекты диаспоры: срок подачи документов - 15 марта
- Житель Дрокии устроил переполох в городе, сообщив о бомбе в лицее
- В ЕС пригрозили ответными мерами на пошлины США
- Александр Тэнасе подает в отставку: Я не для того стал министром, чтобы стать мишенью в избирательной кампании
- Глава МИД Румынии: Декларации об объединении Румынии и Молдовы – это выражение желания, не имеющие юридической ценности
- Зритель заснял момент скандала на спектакле с Михаилом Ефремовым. ВИДЕО
- В украинском селе в пожаре сгорели 17 авто
- В Бразилии нашли новый дом псу, который несколько месяцев ждал умершего хозяина у больницы
- 8 марта Майя Санду приняла участие в марше защитников лесбиянок
- Российский Ан-26 в Сирии был сбит из пулемета
- Размер пенсии по старости увеличится
- "Африканская Кардашьян" с 1,5-метровой попой: На улице все хотят меня отселфить
- Подробности о страшной находке под Хабаровском: обнаружено около 26 пар отрубленных рук
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не следует заниматься разработкой новых проектов. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист