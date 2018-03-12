Бриджит Бринк: ценю правительство за прогресс, которого с 2016 года добились премьер Павел Филип и его команда

Еще недавно республика переживала несколько турбулентное время, а премьер Павел Филип и его команда добились прогресса с 2016 года. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринк в интервью порталу Newsmaker.

“Я бы сказала, что ценю правительство за прогресс, которого с 2016 года добились премьер Павел Филип и его команда. Как раз с этого времени у меня появилась возможность работать с Молдовой из Вашингтона. Еще недавно республика переживала несколько турбулентное время. Правительство в короткие сроки провело серию реформ. Это привело к подписанию нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), который утвердил новый пакет в 178 млн долларов. И, насколько мне известно, правительство продолжает реформировать банковский сектор, что оставляет программу МВФ в силе”, отметила Бринк. Помощника госсекретаря США сказала, также, что есть много вещей, которые властям и жителям стоит продолжать делать в Молдове, чтобы дальше двигаться к сближению с ЕС, как они сами и решили. В том числе, необходимо проводить реформы в юстиции, банковском секторе и бороться с коррупцией. Это как раз то, о чем дипломат говорил с представителями власти Молдовы. ” Есть хорошие новости и из Приднестровья. Мне кажется, что там достигнут хороший прогресс. Неплохие результаты есть и в борьбе с трафиком людей. Но еще предстоит много работы. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы поддержать Молдову в сближении с Европой. Это требует постоянных усилий, настойчивости, и вклада граждан Молдовы в том числе”, добавила Бриджит Бринк. Американский чиновник отметил, также, что” если цель властей — провести реформы, которые помогут сделать Молдову более стабильной, безопасной, процветающей, независимой и в потенциале решить проблему Приднестровья — это то, что США активно поддерживают”. Заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринк, курирующая отношения со странами Восточной Европы, включая Молдову, посетила Кишинев с рабочим визитом 6-8 марта.

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