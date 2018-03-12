В Иране разбился турецкий самолет, погибли 11 человек

На западе Ирана разбился турецкий частный самолет. Находившиеся на его борту 11 человек погибли, сообщают местные СМИ.

Самолет исчез с радаров районе города Шехре-Корд в провинции Чехармехаль и Бахтиария, сообщает иранский государственный телеканал IRINN. Очевидцы сообщают, что самолет упал и загорелся.

Как сообщил глава иранской Организации гражданской авиации Реза Джафарзаде, на борту самолета находились восемь пассажиров и три члена экипажа.

Самолет модели Bombardier Challenger 604 принадлежал компании турецкого бизнесмена Хуссейна Басарана. Как сообщают турецкие СМИ, на борту была дочь бизнесмена и семеро ее подруг. Они возвращались с девичника в Дубаи.

Как сообщает ВВС, официальный представитель экстренных служб Шахин Фатхи в беседе с информагентством ISNA подтвердил, что все находившиеся на борту самолета погибли, а их тела не поддаются опознанию.

Представитель турецкого Красного Полумесяца в беседе с агентством Рейтер также сказал, что по всей вероятности при крушении не выжил никто. К месту крушения направлены команды спасателей.

Это вторая авиакатастрофа в Иране за последние недели.

В конце февраля на западе страны разбился пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший внутренний рейс из Тегерана в город Ясудж. На его борту было 66 человек.