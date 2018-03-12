ВОЗ: человечеству грозит новая глобальная эпидемия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии, сообщает Science Alert.

В настоящее время ученые исследуют наиболее распространенные патогены, которые могут привести к вспышке заболеваний. По их данным, это могут быть как уже известные человечеству заболевания, например, вирусные геморрагические лихорадки (Эбола, Ласса и т.д.), так и пока не идентифицированная инфекция.

Источников для появления так называемой "болезни Икс" достаточно: это и постоянно мутирующие известные инфекции, например, вирус Зика, и зоонозные инфекции, которые передаются человеку от животных. Угрозу представляют и искусственно созданные вирусы — биологическое оружие — которые могут выкрасть из лабораторий, пишет РИА Новости

Ученые заранее готовят меры для борьбы с "болезнью Икс", чтобы быстро реагировать на любую угрозу. В противном случае, предупреждают эксперты ВОЗ, новая эпидемия может стать для человечества такой же смертоносной, как "испанка" в начале XX века. В результате массовой эпидемии гриппа в 1918-1919 годах погибли несколько десятков миллионов человек.







