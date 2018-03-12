Выставка собак в Британии закончилась хаосом из-за акции протеста

Собачья выставка Crufts в Бирмингеме закончилась хаосом: во время церемонии награждения, которую показывали в прямом эфире, на арену выбежали неизвестные.

​Видеоролик инцидента опубликовал в твиттере пользователь Райан Лав.

"Драма на Crufts: службе безопасности пришлось обезвреживать налетчика после того, как выбрали победителя в категории "Лучший на шоу". Посмотрите, как быстро охранник хватает трофей", — пишет он.

На кадрах видно, как женщина с псом выходят на церемонию награждения, затем мимо пробегают неизвестный и охранники. В этот момент хозяйка рефлекторно хватает своего питомца и уходит в безопасное место.

Как сообщает The Independent, это была акция протеста, ответственность за которую взяла на себя организация "Люди за этическое обращение с животными" (PETA), пишет РИА Новости

В ролике, снятом из зрительного зала и опубликованном в аккаунте PETA UK на YouTube видно, что протестующих было двое, мужчина и женщина. В руках у них были плакаты с надписью "Crufts: собачья евгеника".

Представители организации объяснили, что цель акции — обратить внимание общества на страдания собак, которых разводят специально для того, чтобы у них были те или иные ярко выраженные характеристики.

Организаторы шоу заверили посетителей, что пересмотрят меры безопасности "в срочном порядке". По их словам, демонстранты напугали и подвергли опасности как собак, так и людей на арене.



