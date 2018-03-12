Двух жителей Ниспоренского района обвиняют в незаконной добыче песка

57-летнего мужчину и его 27-летнего сына из села Милешты Ниспоренского района обвиняют в незаконной добыче песка. По данным прокуроров, с 2011 года обвиняемые вывезли из карьера в селе почти пять тысяч кубометров песка на общую сумму более миллиона леев.

Уголовное дело уже отправлено в суд. Отец и сын находятся под подпиской о невыезде, на их имущество наложен арест. Им грозит до пяти лет тюрьмы или до 60 000 леев штрафа.



Кроме того, расследуются незаконные действия полицейских, представителей Экологической инспекции и мэра села, которые, по данным прокуроров, прикрывали незаконный бизнес обвиняемых.





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