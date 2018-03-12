Муж пациентки столичной больницы избил врача

Врач первой муниципальной больницы, которую в субботу избил муж одной из пациенток, решила уволиться с работы. Сейчас медик находится в Институте скорой помощи, у неё диагностировали сотрясение мозга и несколько переломов.

"Он напал сзади, схватил меня за волосы и бросил на пол. Я вообще не поняла, что происходит. Сейчас думаю уйти с работы. Близкие меня поддерживают, хотят, чтобы я уволилась", - рассказала завотделением терапии первой больницы Алла Валенга.



Очевидцы говорят, что муж и сын пациентки устроили скандал прямо в коридоре.



"Мы, трое парней, находились в палате, и услышали шум в коридоре. Он кричал и на врача, и на санитарок. Не думаю, что врачи виноваты, они ухаживают за нами, как за детьми."



По словам медсестёр, родные пациентов часто устраивают скандалы, но до рукоприкладства дело дошло впервые.



"Конечно, испугались. заступаешь в стуки и всегда переживаешь, не знаешь, что случится", - сказала медсестра Сария Стегарь.



Супругу агрессора госпитализировали несколько дней назад с болями в сердце. В субботу утром она скончалась.



"Когда он пришел, другие пациентки сообщили ему, что его жена скончалась. Он даже не пытался прояснить ситуацию, сразу набросился на первого попавшегося ему врача. В последнее время медперсонал часто подвергается моральному или физическому насилию, шантажу, обвинениям", - заявила пресс-секретарь первой больницы Кристина Ипати.



Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты осудило произошедшее. А госсекретарь ведомства Борис Гылкэ написал в социальных сетях, что в случае необходимости готов сотрудничать со следствием.





